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Тульский суд оставил без изменений приговор мошенникам из ГСЕЗ
Фото из архива MySlo

Тульский суд оставил без изменений приговор мошенникам из ГСЕЗ

Чиновники похитили более 6,5 млн рублей, выделенных на благоустройство дворов.

В Туле состоялось рассмотрение апелляции по делу сотрудников «Городской службы единого заказчика», осужденных за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в апреле 2017 года региональная Счетная палата завершила проверку использования средств бюджета при благоустройстве дворов и выявила массу нарушений – при укладке асфальта не был соблюден норматив, рабочие использовали асфальтобетон, не соответствующий СНиПам.

Некоторые работы были оплачены, но не выполнены, а деньги осели в карманах чиновников и подрядчиков. Мошенникам удалось похитить более 6,5 млн рублей.

Осенью прошлого года руководитель тульской ГСЕЗ  Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный были приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Директор и прораб подрядной организации ТСК «Паритет» получили по три с половиной года лишения свободы. Также был осужден ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда.

Защитники осужденных посчитали это наказание слишком суровым и подали апелляцию, однако после её рассмотрения суд оставил приговор без изменений.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +2
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