Тульский суд оставил без изменений приговор мошенникам из ГСЕЗ

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В Туле состоялось рассмотрение апелляции по делу сотрудников «Городской службы единого заказчика», осужденных за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в апреле 2017 года региональная Счетная палата завершила проверку использования средств бюджета при благоустройстве дворов и выявила массу нарушений – при укладке асфальта не был соблюден норматив, рабочие использовали асфальтобетон, не соответствующий СНиПам.

Некоторые работы были оплачены, но не выполнены, а деньги осели в карманах чиновников и подрядчиков. Мошенникам удалось похитить более 6,5 млн рублей.

Осенью прошлого года руководитель тульской ГСЕЗ Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный были приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Директор и прораб подрядной организации ТСК «Паритет» получили по три с половиной года лишения свободы. Также был осужден ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда.

Защитники осужденных посчитали это наказание слишком суровым и подали апелляцию, однако после её рассмотрения суд оставил приговор без изменений.