Тройное ДТП на трассе «Тула – Новомосковск»: двое пострадавших

Как сообщили в региональном УГИБДД, вчера вечером на 52-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» в Узловском районе произошло тройное ДТП.

Известно, что 44-летний мужчина на Lada-111930, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21150 и Nissan Qashqai.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, и 46-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan, получившая различные телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она отправилась домой – госпитализация не потребовалась.