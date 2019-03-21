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Тройное ДТП на трассе «Тула – Новомосковск»: двое пострадавших

Тройное ДТП на трассе «Тула – Новомосковск»: двое пострадавших

Авария произошла 20 марта в 18.45.

Как сообщили в региональном УГИБДД, вчера вечером на 52-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» в Узловском районе произошло тройное ДТП.
 
Известно, что 44-летний мужчина на Lada-111930, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21150 и Nissan Qashqai. 
 
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, и 46-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan, получившая различные телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она отправилась домой – госпитализация не потребовалась.
сегодня, в 13:56 +1
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