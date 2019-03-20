Житель Алексина осужден за двойное убийство

Во время застолья мужчина зарезал своих собутыльников.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Алексина. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в убийстве двух человек.

Установлено, что 16 декабря 2017 года осужденный распивал спиртное со своими знакомыми – 52-летней женщиной и 42-летним мужчиной. Между собутыльниками возник конфликт – злоумышленник схватил нож и нанёс своим жертвам несколько ударов, от которых они скончались на месте.

Чтобы скрыть следы, убийца накрыл трупы одеялом и поджег их, а затем скрылся с места преступления. Суд приговорил мужчину к 18,5 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.