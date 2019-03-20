Грузовики, объезжающие «Платон», разбили дорогу в тульской деревне

Фото: после rostovgazeta.ru.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Житель деревни Хопилово Большой Тулы рассказал, что водители грузовых автомобилей объезжают камеру «Платон», установленную на федеральной трассе, по дороге, ведущей к деревне. В результате этого дорога разрушается.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, администрация Тулы направила письмо в адрес федерального УПРДОРа Москва-Харьков с просьбой рассмотреть возможность установки дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей. До конца недели знаки будут установлены.

Кроме того, на автомобильных дорогах регионального значения «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань-автоподъезд к н.п. Рассвет» и «Тула-Белев-автоподъезд к н.п. Рассвет», а также возле микрорайона Солнечный такие дорожные знаки уже установлены.

Перед поворотом на Хопилово будет «дежурить» автомобиль, оборудованный системой мобильного контроля.

Министр отметил, что это решение позволит фиксировать движение грузовых транспортных средств до поворота на мкр. Солнечный, что в свою очередь сделает нецелесообразным для водителей грузовиков объезд камеры «Платон».

В 2019 году запланирован ремонт участка региональной дороги, ведущей к деревне. В администрацию Тулы направлено обращение о постановке на учет оставшегося бесхозяйного участка дороги. После чего возможно проведение его ремонта.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову ускорить работу по оформлению бесхозяйного участка дороги.

Глава региона задал Родиону Дуднику вопрос: когда будут введены весенние ограничения на проезд большегрузного транспорта по региональным дорогам?

Министр пояснил, что ограничения будут введены с 1 апреля сроком на 30 дней.

Алексей Дюмин отметил, что необходимо рассмотреть возможность периодического дежурства экипажа ДПС возле поворота к деревне, чтобы проконтролировать соблюдение водителями грузовиков требований дорожных знаков.

Губернатор попросил исполняющего обязанности начальника УГИБДД по Тульской области Игоря Пекулова подключиться к этой работе и вместе с минтрансом организовать контроль за соблюдением водителями грузовиков и транспортными организациями требований по ограничению нагрузки.