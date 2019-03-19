Алексей Дюмин встретился с финалистами премии «Бизнес-успех»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году впервые сразу четыре предпринимателя от Тульской области стали финалистами.

18 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с финалистами Национальной премии «Бизнес-успех».

В этом году впервые сразу четыре предпринимателя от Тульской области стали финалистами. «Лучшим интернет-проектом» признана компания Аллы Штауб «Диал студия». В номинации «Лучший созидательный проект» победителями стали Детский город «МАНУФАКТОРИЯ» Инны Давлетшиной и Крестьянско-фермерское хозяйство Ивана Крючкова. В номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни» – Иван Пахомов и его пейнтбольный клуб «Тульский легион».

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

Алексей Дюмин – В рамках нацпроекта по развитию МСП перед Тульской областью поставлены амбициозные задачи. Не сомневаюсь, что с такими предпринимателями, как вы, эти задачи нам по плечу. Именно на ваших примерах сейчас и нужно увлекать молодежь идеей предпринимательства.

Иван Крючков – один из самых молодых фермеров, с 15 лет занимается сельским хозяйством. Иван производит и перерабатывает молочную продукцию по старинным рецептам своей прабабушки. Молодой предприниматель пригласил Алексея Дюмина в гости к себе на ферму.

Ферма Ивана располагается на месте родового дома его семьи и составляет более 300 гектаров земли, более 30 голов дойного стада плюс лошади, свиньи, птица.

Алла Штауб рассказала главе региона о работе своего интернет-агентства, которое оказывает услуги по разработке сайтов (создание и продвижение), автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время в Тульской области начнет работать программа по бизнес-наставничеству.

Алексей Дюмин предложил председателю Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Михаилу Глухову рассмотреть возможность делегировать для этого проекта дополнительных наставников, а финалистам конкурса – принять в нем участие.

– Наша задача – создать максимально благоприятные и комфортные условия для бизнеса, – подчеркнул Алексей Дюмин.