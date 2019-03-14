В Туле состоится конкурс web-разработчиков

В нём могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет.

С 4 по 20 апреля в областном центре пройдет конкурс TULA WEB CUP 2019. Он организован министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, ГАУ ТО «Центр информационных технологий» при поддержке регионального минтруда.

Соревнование проводится для повышения профессионального мастерства специалистов, работающих в сфере информационных технологий, выявления лучших разработчиков WEB и мультимедийных приложений.

Конкурс состоит из двух номинаций – «Tula Web Cup programmer» и «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений».

В первой номинации могут принять участие все желающие от 14 лет. Дети, не достигшие 18 лет на момент подачи заявки, допускаются к участию с согласия родителей. Вторая номинация рассчитана на специалистов старше 21 года, работающих в сфере информационных технологий не менее трех лет, а также на студентов, обучающихся по специальности «Информатика и вычислительная техника».

Для участия нужно до 4 апреля зарегистрироваться на сайте, выполнить домашнее задание (оно придет на электронную почту после регистрации) и отправить результаты по адресу info@dev2019.ru не позднее 11 апреля.

Финальный этап конкурса пройдет 20 апреля в творческом индустриальном кластере «Октава». Победители получат ценные призы:

1 место – ноутбук Huawei MateBook 13 WRT-W19,

2 место – наушники Bluetooth Audio-Technica ATH-DSR7BT,

3 место – игровая клавиатура Razer BlackWidow Chroma V2.

Конкурс организован при поддержке компаний Яндекс, Сбербанк и Дом.ру.