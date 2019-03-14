Как тульские волонтеры искали пропавшую по пути в Ростов бабушку

История с пропавшей в Тульской области бабушкой вызвала общественный резонанс. Сообщалось, что 78-летняя жительница Москвы, ехавшая на рейсовом автобусе в Цимлянский район Ростовской области, могла затеряться в нашем регионе. На «зеленой остановке» женщина вышла из транспортного средства, но обратно не вернулась. Полицейские выяснили, что бабушка перепутала автобусы и едва не уехала в Донецк.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт», принимавшие активное участие в поисках, рассказали подробности истории.

– Получив заявку в 1.48, понимаешь, что выезжать на место придется обязательно! Вот и я, узнав о пропавшей посреди трассы М-4 бабушке, сразу начал собирать оборудование для выезда. К 3.09 готов прозвон родственников, которые уже были на полпути к месту пропажи, и полиции, в которой нам заявили, что они «всё посмотрели» и в нашей помощи не нуждаются. Но у нас свои мысли на этот счет, поэтому выезжаем небольшой группой из четырёх человек, — рассказывает волонтер.

Поисковики приехали к месту пропажи — кемпингу на трассе «Дон». Волонтеры пообщались с дочерью пропавшей, с хозяином и персоналом заведения. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что на стоянке одновременно стояли четыре автобуса.

– На камерах видно, как наша бабушка на стоянке договаривается о чем-то с водителем стоящего рядом автобуса и уезжает на нем, — продолжает рассказ волонтер отряда «Лиза Алерт».

До водителя дозвониться не получилось, поисковики обратились в ГИБДД, на стоянки автобусов и даже на таможню, ведь транспортное средство направлялось в Донецк.

Спустя некоторое время волонтерам удалось узнать, что бабушка снова вышла из автобуса и направилась на попутке в Ростов. Там ее встретила внучка и отвезла домой.

– Так почему же бабушка пересела, ведь ясно, что она это сделала по своей воле и в здравом уме?

Оказалось, что водитель автобуса курил всю дорогу, и дым попадал на бабушку, которая сидела прямо за мужчиной.

А когда она попросила прекратить курить, иначе ей придется выйти, в ответ ей сказали, что «всегда курили и будут курить».

Но бабушка имеет железный характер, поэтому сдержала свое слово и пересела в другой автобус, а в месте, где ей уже было не по пути, просто вышла и уехала в своем направлении. Всю дорогу до дома мы удивлялись характеру бабушки и желали ей здоровья и долгих лет жизни! — завершил рассказ волонтер.