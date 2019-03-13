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Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами
На фото Вероника Кожухарова

Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами

В Тульской области пройдет музыкальный фестиваль «Большие и малые звезды».

Знаменитые российские исполнители выступят на одной сцене с юными музыкальными дарованиями на фестивале «Большие и малые звезды», который пройдет в Тульской области 21 марта.

Юные исполнители получат уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство признанным виртуозам академической музыки – Сергею Рудневу, Николаю Сивчуку, Веронике Кожухаровой и другим. Дети получат опыт публичных выступлений и смогут раскрыть свой талант.

В проекте примут участие дети из Тулы, Ясногорского и Заокского районов. Концерт состоится в Заокском районном культурно-досуговом центре. В программе фестиваля – концерт, общение со звездами и выставка юных художников. Вход свободный, начало в 15.00.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Тульская областьЗаокский район

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