Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами

На фото Вероника Кожухарова

В Тульской области пройдет музыкальный фестиваль «Большие и малые звезды».

Знаменитые российские исполнители выступят на одной сцене с юными музыкальными дарованиями на фестивале «Большие и малые звезды», который пройдет в Тульской области 21 марта.

Юные исполнители получат уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство признанным виртуозам академической музыки – Сергею Рудневу, Николаю Сивчуку, Веронике Кожухаровой и другим. Дети получат опыт публичных выступлений и смогут раскрыть свой талант.

В проекте примут участие дети из Тулы, Ясногорского и Заокского районов. Концерт состоится в Заокском районном культурно-досуговом центре. В программе фестиваля – концерт, общение со звездами и выставка юных художников. Вход свободный, начало в 15.00.