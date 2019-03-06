Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области
Замглавы Щекинского района: «Водитель школьного микроавтобуса не виноват в ДТП»
Оборудованная для перевозки детей и аттестованная ГАЗель следовала из Лукино в Карамышево.
Как сообщил корреспонденту Myslo первый заместитель главы Щекинского района Александр Гамбург, в момент ДТП в салоне школьного микроавтобуса находились водитель и ученик 11-го класса, оба были пристегнуты. Оборудованная для перевозки детей и аттестованная ГАЗель следовала из Лукино в Карамышево.
Александр Гамбург, первый заместитель главы Щекинского района:
Александр Гамбург
- В 7.30, на подъезде к Лазарево произошло ДТП, одним из участников которого стала наша школьная ГАЗель, на которой мы осуществляем подвоз. По моей информации, в столкновении виновата водитель легкового автомобиля. Мальчик-пассажир немного пострадал — у него был нос разбит, его сразу же отвез в больницу наш сотрудник, который ехал на работу в Лазаревское ЖКХ. С женщиной уже работали спасатели, так как ее зажало в салоне. Слава богу, что все живы.
Напомним, утром 6 марта, на автодороге «Щекино — Лазарево» столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и школьная ГАЗель.
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