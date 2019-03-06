Замглавы Щекинского района: «Водитель школьного микроавтобуса не виноват в ДТП»

- В 7.30, на подъезде к Лазарево произошло ДТП, одним из участников которого стала наша школьная ГАЗель, на которой мы осуществляем подвоз. По моей информации, в столкновении виновата водитель легкового автомобиля. Мальчик-пассажир немного пострадал — у него был нос разбит, его сразу же отвез в больницу наш сотрудник, который ехал на работу в Лазаревское ЖКХ. С женщиной уже работали спасатели, так как ее зажало в салоне. Слава богу, что все живы.