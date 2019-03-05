6 марта в городах Тульской области сработают электросирены
Это плановая техническая проверка.
6 марта с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.
ГУ МЧС по Тульской области просит жителей региона соблюдать порядок и спокойствие. Прослушав передаваемые сообщения, нужно убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.
О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации туляки могут сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
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