6 марта в городах Тульской области сработают электросирены

6 марта с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

ГУ МЧС по Тульской области просит жителей региона соблюдать порядок и спокойствие. Прослушав передаваемые сообщения, нужно убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации туляки могут сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.