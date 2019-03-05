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6 марта в городах Тульской области сработают электросирены

6 марта в городах Тульской области сработают электросирены

Это плановая техническая проверка.

6 марта с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

ГУ МЧС по Тульской области просит жителей региона соблюдать порядок и спокойствие. Прослушав передаваемые сообщения, нужно убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации туляки могут сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 +1
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