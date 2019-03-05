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Вступили в силу новые формы уведомлений о сносе жилых домов
Фото из архива Myslo.

Вступили в силу новые формы уведомлений о сносе жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

С 5 марта 2019 года вступают в силу новые формы уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства.

Под сносом понимается ликвидация объекта недвижимости путем разрушения, разборки или демонтажа.

Требования не распространяются на случаи строительства нового объекта капитального строительства взамен старого и на реконструкцию существующего объекта недвижимости.

Теперь в целях сноса объекта индивидуального жилищного строительства (далее — ИЖС) собственник (застройщик) данного строения подает в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта или через многофункциональный центр уведомление о планируемом сносе. Уведомление подается не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу. В уведомлении указывается следующая информация:

  • данные о застройщике;
  • кадастровый номер земельного участка, его адрес, в переделах которого расположен объект недвижимости, планируемый к сносу;
  • сведения о праве застройщика на земельный участок;
  • сведения о праве застройщика на сам объект ИЖС;
  • сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких решений либо обязательств). А также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок и объект ИЖС, подлежащий сносу, если такие лица имеются.

Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о планируемом сносе объекта ИЖС, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления проводит проверку наличия вышеуказанных документов, обеспечивает размещение уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.

Застройщик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта ИЖС подает в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект, в том числе через многофункциональный центр, уведомление о завершении сноса объекта ИЖС.

Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о завершении сноса объекта ИЖС, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления обеспечивает его размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального государственного строительного надзора.

сегодня, в 14:30 +1
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Место
Тульская область

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