В тульском фитнес-клубе орудовала 14-летняя воровка

В Туле полицейские установили подозреваемую в кражах чужого имущества в одном из фитнес-клубов. Подозреваемая — 14-летняя местная жительница — причастна как минимум к двум случаям воровства из шкафчиков раздевалки.

Как предполагают полицейские, будучи посетительницей спортивного заведения, подозреваемая обнаружила, что ряд шкафчиков с вещами можно свободно открыть. Пользуясь этим, она вскрывала различные шкафчики и забирала чужие вещи и деньги.

– При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность вероятной злоумышленницы. Дальнейшая проверка подтвердила эту версию полицейских, подозреваемая призналась в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».