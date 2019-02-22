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Роспотребнадзор помог тулячке вернуть деньги за билеты на несостоявшийся концерт

Роспотребнадзор помог тулячке вернуть деньги за билеты на несостоявшийся концерт

В досудебном порядке урегулировать вопрос не удалось – организатор не стал добровольно выполнять законные требования потребителя.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило обращение от жительницы Тулы, которая пожаловалась на действия сотрудников ООО «Культурная служба», которое выступало организатором концерта известной группы.

Мероприятие должно было состояться в Москве  – по разным причинам концерт дважды переносился, но в итоге так и не состоялся. Два билета обошлись женщине в 15400 рублей. Добровольно вернуть деньги организаторы не пожелали.

Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в защиту прав и законных интересов потребителя. В результате судебных разбирательств стороны заключили мировое соглашение. Деньги были полностью возвращены.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +3
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