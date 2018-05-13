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В центре Тулы появилась дорожная разметка «вафельница»
Фото Алексея Пирязева.

В центре Тулы появилась дорожная разметка «вафельница»

Такая разметка будет нанесена еще как минимум на двух перекрестках.

В Туле на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина появилась разметка «вафельница». На тульских дорогах ее используют впервые.

Что же такое «вафельница»? Так прозвали диагональную дорожную разметку «Зона перекрестка», которая есть в других странах, а у нас применялась кое-где (например, в столице). Ее вводят повсеместно постановлением Правительства РФ № 1276, которое опубликовано 30.10.17 г.

Диагональная разметка призвана обеспечить соблюдение пункта 13.2 ПДД. Она запрещает выезжать на перекресток, если впереди затор и позволяет яснее обозначить зону, куда выезжать в случае затора не следует.

За соблюдением требований будут следить не только камеры, но и инспекторы ГИБДД. Будьте внимательны — за нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей. Наказание было и раньше, но доказать нарушение было сложнее. На «вафельнице» нарушители видны как на ладони.

Напомним, «вафельница» в Туле появится еще как минимум на двух перекрестках — тех, где водители чаще всего нарушают ПДД.
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"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 1
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 2
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 3
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 4
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 5
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 6
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 7
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 8
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 9
"Вафельница" на тульских дорогах, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 +3
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