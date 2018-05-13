В центре Тулы появилась дорожная разметка «вафельница»

Фото Алексея Пирязева.

Такая разметка будет нанесена еще как минимум на двух перекрестках.

В Туле на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина появилась разметка «вафельница». На тульских дорогах ее используют впервые.

Что же такое «вафельница»? Так прозвали диагональную дорожную разметку «Зона перекрестка», которая есть в других странах, а у нас применялась кое-где (например, в столице). Ее вводят повсеместно постановлением Правительства РФ № 1276, которое опубликовано 30.10.17 г.

Диагональная разметка призвана обеспечить соблюдение пункта 13.2 ПДД. Она запрещает выезжать на перекресток, если впереди затор и позволяет яснее обозначить зону, куда выезжать в случае затора не следует.

За соблюдением требований будут следить не только камеры, но и инспекторы ГИБДД. Будьте внимательны — за нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей. Наказание было и раньше, но доказать нарушение было сложнее. На «вафельнице» нарушители видны как на ладони.