Тульская область намерена в 2,5 раза увеличить экспорт в сфере АПК

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В совещании приняли участие руководители Минсельхоза России, главы субъектов ЦФО, профильные министры регионов, руководители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.

Открыл совещание заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. Он отметил, что развитие экспорта сельскохозяйственной продукции — одна из стратегических задач, которую поставил Президент России.

Глава государства поручил к 2024 году более чем в два раза увеличить экспорт в сфере АПК и создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами.

По мнению Артура Ниязметова, для достижения цели необходимо, чтобы объем экспортных поставок рос в среднем на 11% ежегодно. По итогам прошлого года рост экспорта в АПК Центрального федерального округа составил 16%.

«Для обеспечения дальнейшего роста потребуются совместные усилия органов исполнительной власти и бизнес-структур», — сказал Артур Ниязметов.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году больше всего экспортировалось зерно. По прогнозным данным, к 2024 году зерновые культуры сохранят свое лидерство. Второе место в структуре экспорта разделят масло-жировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Центральный федеральный округ является драйвером развития АПК страны и на него возложены большие задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции. По нашим подсчетам, в 2024 году ЦФО без учета экспорта из Москвы будет экспортировать продукцию на сумму 6,6 млрд долларов, что составит 15% от общего объема планируемого российского экспорта», — сообщил Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза России выделил Тульскую область в числе лидеров округа, который увеличит экспорт в сфере АПК. Среди приоритетных направлений он назвал масложировую и готовую пищевую продукцию.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин представил опыт региона по экспорту сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что агропромышленный комплекс области включает в себя порядка 1000 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

«У нас выращиваются зерновые и зернобобовые, картофель, технические культуры, производятся молоко и мясо, активно развивается садоводство. В 2019 году мы даем старт промышленному овцеводству в регионе, в ближайшем будущем планируем выращивать и перерабатывать лен», — сообщил Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил, что в отрасли растениеводства за последние три года обеспечено стабильное производство зерна — более полутора млн тонн ежегодно. В планах к 2021 году — обеспечить стабильное производство на уровне не менее двух млн тонн зерна.

«Достичь этой цели мы собираемся за счет возврата земель в оборот, повышения урожайности, в том числе благодаря программе по раскислению почв. За последние три года в оборот возвращено более 135 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это позволило в 2017-2018 годах получить рекордную за 15 лет посевную площадь», — сказал губернатор.

Уже в этом году планируется проведение известкования 30 тысяч гектаров.

В 2018 году экспорт продукции АПК Тульской области оценивается в 126 млн долларов. Основу экспорта составляет именно готовая продукция. Это растительное масло, напитки, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, продукция мясопереработки.

«Мы будем наращивать объемы экспорта. Регион готов выполнить поставленную задачу и довести этот показатель до 323 млн долларов в 2024 году», — заявил Алексей Дюмин.

Выполнить задачу Тульская область планирует за счет реализации экспортно ориентированных проектов. Для этого правительство региона проводит активную инвестиционную политику. Только в прошлом году в сфере сельского хозяйства подписано 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 24 млрд рублей. Всего в АПК Тульской области в настоящее время реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд рублей. У целого ряда из них весомый экспортный потенциал.

Алексей Дюмин отметил, что помочь обеспечить результат должны доступные льготные кредиты для экспортно ориентированных проектов. Также важно усилить меры поддержки по линии Российского экспортного центра — он должен стать настоящей опорой и партнером для ориентированных на экспорт сельхозпроизводителей. Более активно использовать инфраструктуру торгпредств страны за рубежом, ориентировать производителей на тесное взаимодействие с ними. Также, по словам Алексея Дюмина, необходимо повышать конкурентоспособность нашей продукции, в том числе с учетом новых технологий — активно внедряя инструменты цифровой экономики. Стимулировать обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

С информацией о развитии экспортного потенциала также выступили главы Курской, Воронежской, Липецкой и Брянской областей. Состоялся обмен мнениями по обсуждаемому вопросу.