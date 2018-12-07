На площади Ленина в Туле открылась ярмарка «Тульские сласти»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Всех гостей праздника угостили чаем из 300-литрового царь-самовара, глинтвейном и мандаринами.

7 декабря на главной площади Тулы прошла торжественная церемония открытия торговых рядов «Тульские сласти».

Для жителей и гостей города состоялось традиционное новогоднее чаепитие из жарового царь-самовара на 300 литров.

Его вес – 280 кг, а высота – 1,93 м. Царь-самовар был изготовлен в 2017 году и уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый высокий самовар в мире». Также гостей праздника угощали глинтвейном и мандаринами.

Новогодняя ярмарка «Тульские сласти» будет работать с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года ежедневно с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь – до 4-х утра.

Здесь для жителей и гостей города готовят венские вафли, вкусные хот-доги, пельмени, блины с разными начинками, карамельные яблочки и разнообразную выпечку. Также можно попробовать блюда на мангале: шашлык, плов и овощи на гриле.

Кроме того, на ярмарке можно приобрести сувенирную продукцию с символикой «Тула – новогодняя столица России» и традиционные тульские сладости – пряники и белевскую пастилу.