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Посылка в тульскую колонию: мобильники в ананасах и симки в сгущенке
По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Посылка в тульскую колонию: мобильники в ананасах и симки в сгущенке

Одному из осужденных в ЛИУ-3 доставили посылку с запрещенными предметами.

В консервах, изготовленных заводским способом, бдительные сотрудники отдела безопасности учреждения обнаружили 10 мобильных телефонов и 50 сим-карт.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения №3, расположенного в поселке Озерный, при досмотре посылки, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание в этом учреждении, обнаружили и изъяли средства мобильной связи, запрещенные к использованию на режимной территории исправительного учреждения.

В банках с маркировкой «Ананасы консервированные» было обнаружено и изъято 10 мобильных телефонов различных марок, а в банках с вареной сгущенкой – 50 запаянных в полиэтиленовые пакеты сим-карт различных мобильных операторов.

Личность осужденного, которому предназначалась посылка с секретом, была заранее известна оперативным работникам. За намерение получить запрещенные предметы ему грозит дисциплинарное наказание.

 

 

 

сегодня, в 17:14 +3
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