В Туле лже-полицейский назвал болельщиков «Арсенала» «собаками»

Фото: "ВКонтакте"

Молодой человек задержан, в отношении него составлен административный протокол.

В одном из тульских интернет-сообществ пользователь по имени Даниэль Шпигель разместил селфи, сделанное на фанатской трибуне «Арсенала» во время матча с «Зенитом».

Молодой человек изображён в шарфе с цветами питерского клуба, а сам снимок автор подписал провокационной фразой: «Смело среди этих собак». На главном фото страницы «ВКонтакте» Даниэль Шпигель одет в форму сержанта Росгвардии.

По факту размещения скандальной публикации в социальной сети полицейские провели проверку. Руководитель пресс-службы тульского УМВД Андрей Ярцев сообщил, что личность мужчины установлена, он доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося:

Андрей Ярцев – Принадлежность молодого человека к правоохранительным органам не подтверждается, в отношении него составлен протокол по ст. 17.12 КоАП РФ. Сотрудниками полиции проводится работа по выяснению обстоятельств размещения его фотографии в социальной сети в форме сотрудника органов внутренних дел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

справка myslo

Санкция статьи 17.12 КоАП «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» предусматривает штраф на сумму от одной до полутора тысяч рублей.

На момент публикации фотография в форменной одежде со страницы Даниэля Шпигеля удалена.