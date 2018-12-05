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В Туле газовщики не смогли попасть в квартиру и отрубили газ целому подъезду

В Туле газовщики не смогли попасть в квартиру и отрубили газ целому подъезду

В редакцию Myslo обратился Александр – житель дома №143 по ул. Плеханова в Туле.

Мужчина рассказал, что 4 декабря в доме проходила плановая проверка состояния газового оборудования, которая закончилась отключением газа для всего подъезда № 2.

- В день проверки не все пустили газовщиков в квартиры: кто-то был на работе, кто-то по делам уехал. Вечером без объяснения причин в квартирах отключили газ. Уведомления о том, что стало причиной отключения, я нигде не видел. Акта об отключении газа тоже составлено не было. Почему я, добросовестно оплачивающий услуги по ставке ресурса, вынужден непонятно на чем готовить обед?! А у кого дети маленькие, как их кормить? — возмутился житель дома.

За комментариями Myslo обратился к АО «Тулагоргаз». В компании пояснили, что в доме действительно накануне проводились работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.

«По завершению технического обслуживания газового оборудования, входящего в состав общего имущества дома, сотрудниками АО „Тулагоргаз“ проводилась проверка герметичности газопроводов в подъезде (проверка давлением воздуха газопровода) с временной приостановкой газоснабжения. Прибор, с помощью которого проводилась опрессовка, показал, что давление падает. Это значит, что в какой-то из квартир есть утечка газа. Для выявления причины утечки газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование жителей», – сообщила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Тулагоргаз» Галина Кузина.

Она уточнила, что 4 декабря специалистам «Тулагоргаза» не был обеспечен доступ в квартиры №№ 17, 18, 19, 20, 26, 27, 34. Объявление о необходимости предоставить доступ для проверки оборудования вывешено на подъезде заблаговременно — за 20 дней.

Галина Кузина подчеркнула, что жители квартиры № 18 не только не открыли дверь газовщикам, но и не имеют договора на техническое обслуживание.

В ходе осмотра также выяснилось, что в квартире № 25 в кухне-студии отсутствует доступ к газопроводу (он зашит в гипсокартон) и есть нарушения в системе дымоудаления.
 
«Сегодня во второй половине дня работы продолжились. Информация об отсутствии доступа в вышеуказанные квартиры направлена в управляющую компанию и администрацию района», — добавила Галина Кузина.
 
В управляющей компании «Тульское УЖКХ» сообщили, что никакого акта об отключении газа в доме они не получали. Об этом стало известно только вчера вечером в 22.30 после звонка от ЕДДС, куда, видимо, обратились жители, пытаясь понять, по какой причине нет газа в квартирах.
 
Сегодня в течение дня управляющая компания связалась с жителями и уведомила их о необходимости присутствовать дома для проведения техосмотра газового оборудования. Три квартиры из числа тех, кто не отрыл накануне дверь газовщикам, днем были обследованы. Около шести вечера должны вернуться домой еще владельцы еще двух квартир и дать предоставить допуск к газовому оборудованию.
 

Стоит отметить, что это не первое обращение в редакцию от туляков, в чьих домах проводились плановые работы, после которых отключали газ. Чаще всего проблема в том, что информация об этом доводится газовщиками до жителей несвоевременно, либо формулировка в уведомлении воспринимается двояко.

Как в случае с домом № 8 по ул. Шевченко. В уведомлении, которое было размещено на подъезде, говорилось о долгах УК за техобслуживание, и жители трое суток пытались разобраться в ситуации. Только после публикации на Myslo и вмешательства прокуратуры Тульской области выяснилось, что газ отключили из-за утечки из трубы на вводе в дом, но устранить ее не удастся до тех пор, пока у дома не появится управляющая компания.

 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:04 +1
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