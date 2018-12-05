В Туле газовщики не смогли попасть в квартиру и отрубили газ целому подъезду
В редакцию Myslo обратился Александр – житель дома №143 по ул. Плеханова в Туле.
Мужчина рассказал, что 4 декабря в доме проходила плановая проверка состояния газового оборудования, которая закончилась отключением газа для всего подъезда № 2.
- В день проверки не все пустили газовщиков в квартиры: кто-то был на работе, кто-то по делам уехал. Вечером без объяснения причин в квартирах отключили газ. Уведомления о том, что стало причиной отключения, я нигде не видел. Акта об отключении газа тоже составлено не было. Почему я, добросовестно оплачивающий услуги по ставке ресурса, вынужден непонятно на чем готовить обед?! А у кого дети маленькие, как их кормить? — возмутился житель дома.
За комментариями Myslo обратился к АО «Тулагоргаз». В компании пояснили, что в доме действительно накануне проводились работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.
«По завершению технического обслуживания газового оборудования, входящего в состав общего имущества дома, сотрудниками АО „Тулагоргаз“ проводилась проверка герметичности газопроводов в подъезде (проверка давлением воздуха газопровода) с временной приостановкой газоснабжения. Прибор, с помощью которого проводилась опрессовка, показал, что давление падает. Это значит, что в какой-то из квартир есть утечка газа. Для выявления причины утечки газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование жителей», – сообщила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Тулагоргаз» Галина Кузина.
Она уточнила, что 4 декабря специалистам «Тулагоргаза» не был обеспечен доступ в квартиры №№ 17, 18, 19, 20, 26, 27, 34. Объявление о необходимости предоставить доступ для проверки оборудования вывешено на подъезде заблаговременно — за 20 дней.
Галина Кузина подчеркнула, что жители квартиры № 18 не только не открыли дверь газовщикам, но и не имеют договора на техническое обслуживание.
Стоит отметить, что это не первое обращение в редакцию от туляков, в чьих домах проводились плановые работы, после которых отключали газ. Чаще всего проблема в том, что информация об этом доводится газовщиками до жителей несвоевременно, либо формулировка в уведомлении воспринимается двояко.
Как в случае с домом № 8 по ул. Шевченко. В уведомлении, которое было размещено на подъезде, говорилось о долгах УК за техобслуживание, и жители трое суток пытались разобраться в ситуации. Только после публикации на Myslo и вмешательства прокуратуры Тульской области выяснилось, что газ отключили из-за утечки из трубы на вводе в дом, но устранить ее не удастся до тех пор, пока у дома не появится управляющая компания.