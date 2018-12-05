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Разбор Myslo: Почему подростки бывают такими жестокими?
Depositphotos/PhotoXPress.ru

Разбор Myslo: Почему подростки бывают такими жестокими?

Подростковая жестокость всегда шокирует и вызывает массу вопросов.

Цинизм поступков еще совсем молодых людей иногда просто зашкаливает, а то, что порой происходящее фиксируется на видео и публикуется в соцсетях, – ужасает. К сожалению, подобных случаев с каждым днем становится всё больше. Почему же вчерашние милые детки сегодня всё чаще превращаются в монстров?

Статистика

194 преступления совершили в 2018 году подростки в Тульской области. Из них 2 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 29 фактов мошенничества, 5 разбоев, 19 угонов, 3 случая умышленного повреждения имущества и 168 краж.

80% преступлений было совершено совместно со взрослыми.

случай в суворове

В середине ноября в интернете появилось шокирующее видео: девочки-подростки из Суворова избивают ногами свою ровесницу. Жертва – 14-летняя ученица 8-го класса, обидчицы – на год старше. Девочку вывели в лесополосу, посадили на землю и по очереди принялись наносить удары. В этом жутком акте насилия принимали участие как минимум четыре человека: трое били девочку, четвертый снимал всё на видео.

Жестокость поражает: девочки ругаются отборным матом и избивают свою жертву ногами и руками по лицу, голове и телу. Несчастная не сопротивляется, что еще больше раззадоривает участниц «разборки» – девочка унижена, ее судьба полностью зависит от них. А то, что всё это снимается на видео, их, видимо, только забавляет – во время избиения они смеются на камеру.


15 ноября 2018 г., Суворов Тульской области. Девочки-подростки избили 14-летнюю школьницу за то, что одну из старшеклассниц она назвала толстой.

Чуть позже выяснилось, что инцидент произошел 15 ноября. Местом действия стала лесополоса в нескольких десятках метров от школы. 14-летняя девочка поплатилась за то, что в разговоре с кем-то из подруг назвала одну из старшеклассниц толстой. Та же решила, что оставлять этот факт безнаказанным нельзя. На «разборку» они отправились во время уроков, а после все вновь вернулись на занятия. Проявившийся синяк на лице девочка объяснила банально: сама ударилась о дверь. Но позднее выяснилось, что травм у нее намного больше – сотрясение мозга и множественные ушибы. Девочка была госпитализирована.

Злоумышленницы – новенькие в школе, освоились достаточно быстро. За пару месяцев учебного года многие учителя заметили, что школьницы не стесняются грубо отвечать им на уроках. Возможно, теперь фигуранткам инцидента опять придется искать новую школу – родители класса, в котором учится жертва насилия, а также учеников других классов собирают подписи и требуют перевода юных злодеек в другую школу. Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию.

По факту публикации в СМИ кадров из видео прокуратура Суворовского района незамедлительно организовала проверку, выявив в деятельности администрации образовательной организации упущения по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. По мнению ведомства, в ходе учебно-воспитательной деятельности не были своевременно предприняты меры для выявления конфликтной ситуации и помощи в ее предотвращении и разрешении.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова:

Любовь Кузнецова

– Это и привело к негативным последствиям, связанным с избиением несовершеннолетней учащейся. Директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Полиция по данному факту также начала доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры района, прокуратуры области.

что говорят прокуроры

Случаев агрессивного поведения среди подростков с каждым годом становится всё больше. На минувшей неделе это подтвердила и прокуратура. По данным ведомства, за десять месяцев 2018 года в Тульской области количество преступлений, в которых участвовали несовершеннолетние, увеличилось почти на 14% – от общего числа на такие преступления приходится 4,4%. Статистика малоприятная.

Прокурор Тульской области Роман Прасков на пятом открытом форуме регионального ведомства рассказал:

Роман Прасков

– Несовершеннолетними совершено 194 преступления, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Очевидно, что факты вовлечения детей, не достигших 18 лет, в преступную деятельность недостаточно оцениваются. Например, виновные в продаже спиртных напитков подросткам привлечены к ответственности только по каждому пятому правонарушению.

Прокурорские проверки выявили недоработки всех органов системы профилактики: полиции, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Что же толкает детей на совершение преступлений? По мнению заместителя прокурора области Дмитрия Митина, в большинстве случаев несовершеннолетние совершают преступления, когда за ними нет контроля:

Дмитрий Митин

– В 2018 году из семей и учреждений самовольно уходили более 300 подростков. После установления их местонахождения не всегда были выяснены причины ухода, не анализировался психологический климат в семье, окружение и степень его влияния, не установлено также, имело ли место насилие в отношении подростков.

По мнению Митина, прекрасным средством профилактики подростковой преступности может стать вовлечение детей в центры допобразования и приобщение к труду. Он предложил проработать вопрос о ежегодном квотировании рабочих мест для несовершеннолетних, а также подготовить и внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроект,  упрощающий процесс трудоустройства подростков летом.

мнение омбудсмена и полиции

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

Наталия Зыкова

– Да, проблема есть и ее нельзя замалчивать. На сегодняшний день стало больше детей 12-13 лет, которые умышленно причинили другим вред здоровью. В отношении несовершеннолетних возбуждено 102 уголовных дела. В работе с такими детьми нельзя найти универсальное решение. В каждом случае она должна строиться с учетом индивидуальных особенностей, нужно выяснять причины, которые толкнули ребенка на совершение противоправного деяния, учитывать условия проживания и т. д. Только потом уже принимать решение о том, каким образом ему помочь.

Зыкова рассказала про старшеклассника, который уже четыре года состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Оказалось, перед тем как парень связался с плохой компанией, он поругался с мамой. Женщина страдала бытовым пьянством, что расстраивало юношу и стало причиной ссоры. Была проведена работа с мамой, и в итоге удалось наладить взаимоотношения в семье.

Зыкова уверена, что негативный контент, размещенный в социальных сетях, крайне пагубно влияет на сознание подростков.

– Родители и педагоги недостаточно информированы о том, что происходит в социальных сетях, с кем подростки общаются и что смотрят. У них сложился свой интернет-язык, который зачастую непонятен взрослым. В связи с этим необходимо повышать грамотность педагогов и родителей в этом вопросе, чтобы они могли проводить профилактическую работу, – подчеркнула она.

Зам. председателя правительства – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области Марина Левина рассказала, что в регионе сейчас разрабатывается «Цифровой защитник ребенка». По ее словам, он будет способен оградить юных пользователей интернета от вредоносной информации. Сейчас анализируется законодательная база, в рамках которой будет работать эта система.

Зам. министра образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в связи с регулярной блокировкой Роскомнадзором вредоносных сайтов и групп в соцсетях негативный контент начал распространяться уже не публично, а внутри участников сообществ – в чатах и переписке.

Чтобы вести борьбу с ним, необходимо полностью погружаться в эту среду.  Именно поэтому в Тульской области появились кибердружинники.

Это молодые люди, которые не имеют профессионального образования, но хорошо знакомы с соцсетями и способны помочь в поиске негативного контента.

На сегодняшний день в регионе на учете комиссии по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области состоят около 2000 детей и еще столько же родителей, не исполняющих должным образом свои обязанности.

Старший инспектор по особым поручениям ООД ПДН УМВД России по Тульской области, Наталья Панченко:

– Если ребенок попал впервые в поле зрения нашей комиссии, то в течение полугода с ним ведется плотная работа. Изучается ситуация, которая стала причиной постановки на учет. Если речь идет об уголовно наказуемом поступке, то в зависимости от возраста и тяжести преступления ребенку может грозить и ответственность по закону даже в том случае, если ему не исполнилось 16 лет. Если же поступок находится в административной плоскости, то разбирается в том числе и степень вины родителей в этом. Если будет доказана их вина, им может грозить штраф. Но дело не только в финансовом наказании. Задача комиссии – чтобы ребенок встал на путь исправления. Мы выясняем, чем он занимается в свободное время, какие у него увлечения, как учится в школе. Если он ничем не занимается, мы, учитывая его интересы, записываем ребенка в кружки. Ведь иногда спортивная секция способна перевернуть взгляды ребенка на взаимоотношения со сверстниками. Если в течение полугода ребенок показывает хорошее поведение, то он снимается с учета.

– Очень часто дети даже не знают, что драка и причинение в ходе нее увечий другому человеку уголовно наказуемы. Поэтому мы регулярно проводим в школах классные часы и родительские собрания. За каждой школой закреплен участковый ПДН.

что говорят психологи

Из-за занятости на работе современные родители не всегда успевают даже обнять ребенка перед сном, не говоря уже о том, чтобы узнать, как прошел его день, какие проблемы волнуют сына или дочку, и подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Психологи не устают повторять: внимание важно ребенку любого возраста, но подростку оно нужно вдвойне.

Только вступившие в этот сложный период дети будто бы теряют внутреннее равновесие, многим приходится буквально заново открывать себя и мир вокруг. Вчера для них всё было просто и понятно: ходишь в школу, делаешь уроки, весело резвишься во дворе, а сегодня уже приходится бороться за свою уникальность и свои права, в то время как ум будоражит масса неудобных вопросов, на которые непременно хочется узнать ответы. Именно в этот момент и нужно, как никогда прежде, внимание родителей.

Не все родители успевают заметить, что их ребенок уже не только растет, но и по-настоящему взрослеет.

В итоге он остается один на один со своими проблемами, пытаясь решить их самостоятельно. Результат таких «взрослых» действий определяется исключительно системой координат, одна из осей которой была заложена еще в детские годы, а другая создана нынешним окружением и нормами, которые в нем приняты истинными. К сожалению, не всегда эти оси совпадают с общепринятыми понятиями о поведении. По мнению психологов, агрессивное поведение и подростковая жесткость как раз следствие этого. Помочь преодолеть трудности в этом случае способен квалифицированный специалист.

Психолог Ирина Жданова:

Ирина Жданова

– Если ребенок совершил выходящий за рамки поступок, надо обязательно найти причину такого поведения. Одна из них — стремление к тому, чтобы ребенка заметили. Если за этим поступком последует наказание, то не факт, что это приведет к исправлению ребенка, скорее, он просто станет лучше скрываться и врать. Поэтому родители должны научиться принимать своего ребенка, показать ему, что он для них значим и все трудности, какие бы они ни были, они преодолеют с ним вместе. В этой ситуации очень хорошо подростками воспринимаются рассказы родителей о том, как они переживали те или иные сложности подросткового возраста.

Неважно, школа дала рекомендацию обратиться к психологу или комиссия ПДН, во всех случаях в центрах психолого-педагогического и социального сопровождения стараются создать домашнюю атмосферу для детей. В них работа с трудным подростком в зависимости от его проблемы может вестись как индивидуально, так и в группе. На занятиях обсуждаются и проигрываются различные жизненные ситуации. Цель психологов таких центров – показать ребенку, что он не одинок и ему есть куда обратиться за советом, что его всегда поддержат. Работа с трудными детьми – это далеко не один день и не месяц, но положительные результаты всегда радуют.
 

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Валеоцентр – 47-31-01

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области –  24-51-68

в помощь родителям

Фильмы о подростковой жестокости, которые помогут вам лучше понять своих детей

«Все умрут, а я останусь», реж. Валерия Гай Германика (Россия)


Три девятиклассницы – Катя, Вика и Жанна – самые обыкновенные девчонки из спального района Москвы. Жизнь никогда не бывает лёгкой, особенно когда тебе четырнадцать лет. Но некоторым подросткам приходится иметь дело не только со своими внутренними переживаниями, комплексами и юношеским максимализмом, но и с жестокой окружающей действительностью.

«Класс», реж. Ильмар Рааг (Эстония)

Одна из самых ярких картин о подростковой жестокости, которую вам вряд ли захочется пересматривать. Но и одного раза будет достаточно. Начинается всё с классического конфликта: есть группа, есть главарь, есть изгой. В привычный ход событий вмешивается третий – заступник, который нарушает логику отношений обидчика и жертвы, превращая рутину в потенциальную трагедию.

 

«Чучело», реж. Ролан Быков и Аркадий Хайт (СССР)

Милая, добрая, светлая девочка Лена переезжает жить к своему дедушке и приходит в новую школу. Как же мучительны эти попытки адаптироваться, вписаться в сформировавшийся коллектив! Лене адаптация не удается. Одноклассники не принимают ее, но она верит в лучшее и искренне пытается с ними подружиться.

 

«Куколка», реж. Исаак Фридберг (СССР)


Фильм о гимнастке, которой из-за травмы не удается продолжить карьеру. Девочке приходится пойти в обычную школу, где она быстро становится лидером. Тане удалось избежать участи изгоя в новом коллективе, но вот беда: силой никак нельзя завоевать любовь. И одноклассник, к которому Таня испытывает симпатию, влюблен в учительницу.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:30 +1
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