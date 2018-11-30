Администрация Тулы: «Вопрос об остановке на ул. Фрунзе проработан»
Тульские власти ответили на блог народного журналиста Myslo.
30 ноября в блоге «Народный журналист» на Myslo пользователь опубликовал блог «Остановки.Нет». Тулячка пишет:
- Есть у нас в городе маршрут под номером 55 и держит он путь в Мясново через улицу Фрунзе мимо ярмарки
Myslo отправил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Публикуем ответ:
«Вопрос организации остановки проработан в администрации города Тулы. В связи с тем, что нет возможности нормативно организовать остановку по ул. Фрунзе, разработана схема, в соответствии с которой остановочный павильон разместится на ул. Коминтерна, в 25 метрах от перекрестка с ул. Фрунзе. Установка павильона будет произведена в следующем [2019] году».