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Администрация Тулы: «Вопрос об остановке на ул. Фрунзе проработан»
Фото пользователя ЛёляЛори.

Администрация Тулы: «Вопрос об остановке на ул. Фрунзе проработан»

Тульские власти ответили на блог народного журналиста Myslo.

30 ноября в блоге «Народный журналист» на Myslo пользователь опубликовал блог «Остановки.Нет». Тулячка пишет:

- Есть у нас в городе маршрут под номером 55 и держит он путь в Мясново через улицу Фрунзе мимо ярмарки и Т. Ц. Перспектива. Маршрут востребован, очень удобен и просто незаменим для тех, кто хочет, закупившись на рынке, попасть на улицу Чмутова и прилегающие к ней проезды, но… Маршрут в ту сторону есть, остановка существует, а место для неё не предусмотрено. Люди вынуждены «голосовать» практически на проезжей части перед автомобилями, постоянно въезжающими и покидающими парковку...

Myslo отправил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Публикуем ответ:

«Вопрос организации остановки проработан в администрации города Тулы. В связи с тем, что нет возможности нормативно организовать остановку по ул. Фрунзе, разработана схема, в соответствии с которой остановочный павильон разместится на ул. Коминтерна, в 25 метрах от перекрестка с ул. Фрунзе. Установка павильона будет произведена в следующем [2019] году».

сегодня, в 14:33 +2
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