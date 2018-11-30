Житель Новомосковска заступился за подругу: избил и ограбил ее обидчика

По предварительным данным, у 44-летнего мужчины на улице возник конфликт с проходившей мимо девушкой. На их словесную перепалку обратил внимание 27-летний молодой человек, знакомый девушки.

Он внезапно ударил мужчину, а затем еще и выхватил у него сумку с мобильным телефоном и банковскими картами. И ушел.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили его личность и местонахождение. Подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства произошедшего.