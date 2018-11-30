новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска заступился за подругу: избил и ограбил ее обидчика

Житель Новомосковска заступился за подругу: избил и ограбил ее обидчика

Сотрудники полиции в Новомосковске устанавливаются детали разбойного нападения на 44-летнего мужчину.

По предварительным данным, у 44-летнего мужчины на улице возник конфликт с проходившей мимо девушкой. На их словесную перепалку обратил внимание 27-летний молодой человек, знакомый девушки.

Он внезапно ударил мужчину, а затем еще и выхватил у него сумку с мобильным телефоном и банковскими картами. И ушел.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили его личность и местонахождение. Подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
избил прохожего на улицеограбление
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы: «Вопрос об остановке на ул. Фрунзе проработан»
Администрация Тулы: «Вопрос об остановке на ул. Фрунзе проработан»
Новый год с туляками встретят «Дискотека Авария», Лада Дэнс, «Поющие гитары» и «Колесо»
Новый год с туляками встретят «Дискотека Авария», Лада Дэнс, «Поющие гитары» и «Колесо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.