Мошенника из Ленинградской области Узловский суд отправил на 3,5 года в колонию

Суд признал мужчину виновным в мошенничествах, в том числе крупных.

С 1 января по 2 мая 2018 года Н., находясь в городе Колпино Ленинградской области, через Avito увидел объявление о поиске работы, которое разместили жители Узловой Тульской области. Он обзвонил их, представившись сотрудником коммерческого банка и предложил им работу курьера. Мужчина пояснил, что они должны будут в заранее обговоренное время с указанного им адреса получить от людей деньги и, забрав себе из полученной суммы часть в качестве вознаграждения за работу, а остальное перевести на указанный им номер банковской карты.

Затем осужденный, произвольно подбирая абонентские номера стационарных телефонов г. Узловая стал звонить на них, представляясь родственником или инспектором ДПС, рассказывал, их родственники (сын, племянник) попал в ДТП, сбил девушку и на ее лечение якобы нужны деньги. Получив согласие на передачу денег, Н. сообщал пенсионерам, что к ним придет человек, которому они должны передать указанную сумму.

Будучи не посвященным в преступный характер намерений обвиняемого, курьер, выполняя поручение Н., и, оставаясь на связи с ним, приходил к квартире пенсионеров, которые продолжая разговаривать по стационарному телефону с Н., впускали курьеров и передавали денежные средств.

Таким образом, Н. причинил материальный ущерб 8 потерпевшим на общую сумму 672 000 рублей.

Приговором Узловского городского суда Н. проведет 3,5 года в колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены полностью на общую сумму 547 400 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.