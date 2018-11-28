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В Щекинском районе прошёл турнир по смешанным единоборствам

В Щекинском районе прошёл турнир по смешанным единоборствам

В нём приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от семи лет и старше.

В поселке Первомайский состоялся клубный турнир по смешанным единоборствам «Открытый ринг». В нем приняли участие филиалы и секции Тульской областной общественной спортивной организации «Спортивный клуб «Магура» из разных районов области.

За победу боролись более 60 спортсменов в возрасте от семи лет и старше. На открытии соревнований присутствовали исполнительный директор Федерации бокса Тульской области Олег Грязнов и руководитель фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» Алексей Никитин.

В рамках мероприятия первый призёр Первенства России по смешанному боевому единоборству ММА в истории Тульской области Константин Капков был награждён благодарственным письмом и денежной премией. На соревнованиях не было проигравших – победили все, кто преодолел страх, проявил мужество и вышел на ринг, показав свои умения и навыки. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:45 +1
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Тульская областьЩекинский район

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