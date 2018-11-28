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Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 ноября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • п. Новоскуратово, 88-99-а, 105-113, 59, 60, 105-б,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
  • ул. Луначарского, 14, 16, 18, 10, 17,
  • ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 10-а,
  • ул. Советская, 21, 23, 23-б, 23-д, 23-в, 23-е,
  • пер. Денисовский, 4-8 (чётн.), 12,
  • Мясново: ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6,
  • ул. Ликбеза, 6,
  • ул. Б. Кулига, 2-57,
  • ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2,
  • ул. Петра Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • п. Маслово: ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 25,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26, 2-18 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 +1
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