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В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород

В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород

Выставка состоялась 11 ноября в ДК «Косогорец». Она была организована клубом «Зооцентр».

В рамках выставки представители «Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна — Мы есть!» провели акцию в поддержку семей, в которых растут дети с аутизмом.
 
На ярмарке можно было приобрести сувениры, изготовленные руками особенных детей и подростков в Творческих мастерских: вешалки, значки, магниты. При внесении посильного пожертвования любое изделие можно будет забрать домой.
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В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 1
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 2
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 3
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 4
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 5
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 6
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 7
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 8
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 9
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 10
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 11
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 12
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 13
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 14
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 15
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 16
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 17
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 18
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 19
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 20
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 21
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 22
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 23
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 24
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 25
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 26
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 27
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 28
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 29
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 30
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 31
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 32
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 33
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 34
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 35
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 36
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 37
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 38
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 39
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 40
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 41
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород, Фото: 42
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:06 +5
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