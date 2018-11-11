В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород

Выставка состоялась 11 ноября в ДК «Косогорец». Она была организована клубом «Зооцентр».

В рамках выставки представители «Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна — Мы есть!» провели акцию в поддержку семей, в которых растут дети с аутизмом.

На ярмарке можно было приобрести сувениры, изготовленные руками особенных детей и подростков в Творческих мастерских: вешалки, значки, магниты. При внесении посильного пожертвования любое изделие можно будет забрать домой.