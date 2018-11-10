новости
новости
Регистрация
10 ноября за порядком в Туле проследит дежурный
Фото Алексея Пирязева.

10 ноября за порядком в Туле проследит дежурный

Ответственным назначен Андрей Нагайцев.

Сегодня, 10 ноября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Андрей Нагайцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

 

В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.

сегодня, в 10:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
Дежурный по городудежурный по Туле
Люди
Андрей Нагайцев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП
В деревне Федоровка в Большой Туле откроется новый ФАП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.