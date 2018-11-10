10 ноября за порядком в Туле проследит дежурный

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 10 ноября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Андрей Нагайцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.