Фото Алексея Пирязева.
10 ноября за порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Андрей Нагайцев.
Сегодня, 10 ноября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Андрей Нагайцев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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