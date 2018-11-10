Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил полицейских с праздником:

– Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали непростую, но очень благородную и нужную для общества профессию. Ваша работа требует серьезной подготовки, большой выдержки, принципиальности и мужества. В борьбе с преступностью вам нередко приходится рисковать здоровьем и даже жизнью.

Ежедневно и повсеместно вы стоите на страже спокойствия граждан. Именно к вам люди обращаются за защитой.

Благодарю вас всех за неравнодушие, самоотверженность и нелегкий труд. А ветеранам службы – особое спасибо за передачу опыта молодым и вклад в сохранение многолетних традиций российской правоохранительной системы.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов!