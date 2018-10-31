В Туле 1 ноября отключат светофоры и изменят схему движения трамваев
Ограничения связаны с проведением на улицах областного центра плановых работ.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в четверг, 1 ноября, с 9.00 до 16.00, будут отключены светофоры на пересечениях улиц Пролетарской и Карла Маркса.
Это связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Также плановые работы пройдут на улице Н. Руднева – на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко будет ограничено движение трамваев.
Трамваи № 12 и 13 будут осуществлять движение по измененной схеме:
№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»:
- Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,
- пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,
№ 13 «ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский»:
- ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп,
- ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина – пос. Менделеевский.
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