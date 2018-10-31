В Туле 1 ноября отключат светофоры и изменят схему движения трамваев

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в четверг, 1 ноября, с 9.00 до 16.00, будут отключены светофоры на пересечениях улиц Пролетарской и Карла Маркса.

Это связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Также плановые работы пройдут на улице Н. Руднева – на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко будет ограничено движение трамваев.

Трамваи № 12 и 13 будут осуществлять движение по измененной схеме:

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»:

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

№ 13 «ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский»: