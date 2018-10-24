В тульской деревне будут производить торф

Работы будут вестись в деревне Гремячево.

23 октября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.

Члены совета одобрили перевод земельного участка в Чернском районе из категории земель запаса в категорию земель промышленности. Участок будет предоставлен в аренду ООО «Строй-Ресурс» для геологического изучения, разведки и добычи известняка строительного месторождения «Бортное».

Глава администрации Чернского района Валерий Белошицкий отметил, что на участке будут производить карбонат строительных пород. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 39 новых рабочих мест. По словам Валерия Белошицкого, строительство карьера согласовано с жителями.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отметил, что в случае нанесения ущерба в результате строительства карьера региональным дорогам необходимо учесть его возмещение.

Предусмотреть компенсацию ущерба дорожному полотну также рекомендовано при переводе участка земли из сельхозназначения в промышленное в д. Гремячево в Туле. Заявитель планирует производить торф Южного месторождения.

Также члены совета утвердили предоставление права недропользования на участке строительного песка в Узловском районе и строительного камня в Суворовском районе.