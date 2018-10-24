В тульский экзотариум подбросили щенков: помогите малышам найти дом!

Специалисты экзотариума помогли щенкам не умереть от голода и теперь ищут для них заботливых хозяев.

В редакцию Myslo обратились сотрудники тульского экзотариума с просьбой помочь пристроить семерых очаровательных щенков, которых кто-то подбросил к дверям учреждения.

Работники экзотариума осмотрели и накормили малышей. Все щенки здоровы и охотно станут лучшими друзьями для добрых и заботливых хозяев. Сейчас они содержатся в наспех сооруженном вольере на заднем дворе, но совсем скоро наступят холода и держать их там будет невозможно.

Четверо подкидышей – девочки, остальные – мальчики. Малыши небольшого роста, очаровательные и веселые, с хорошим аппетитом. Каждому из них нужен добрый хозяин и личная миска с кормом.