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Жители Кимовска сообщили о массовой гибели рыбы в водохранилище
Фото: Александр Александров.

Жители Кимовска сообщили о массовой гибели рыбы в водохранилище

На поверхность всплыли сотни мертвых рыбешек.

В соцсетях сообщают о массовой гибели рыбы в водохранилище Кимовского рыбхоза в поселке Приозерный. По словам жителей, когда открыли шлюзы, мертвая рыба попала в реку Донец.

– Это произошло из-за того, что арендатор произвел искусственно сброс воды для вылова рыбы на продажу, — считает местный житель Александр. — Не рассчитал силы, не смог собрать всю рыбу. И в итоге пересушил речку Донец, оставив лишь маленький ручеек.

По мнению Александра, арендатор обязан следить за уровнем воды в истоках и притоках рек, питающих его рыбхоз, но он этого не делает.

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Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 1
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 2
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 3
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 4
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 5
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 6
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 7
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 8
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 9
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +2
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