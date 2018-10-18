Жители Кимовска сообщили о массовой гибели рыбы в водохранилище

Фото: Александр Александров.

В соцсетях сообщают о массовой гибели рыбы в водохранилище Кимовского рыбхоза в поселке Приозерный. По словам жителей, когда открыли шлюзы, мертвая рыба попала в реку Донец.

– Это произошло из-за того, что арендатор произвел искусственно сброс воды для вылова рыбы на продажу, — считает местный житель Александр. — Не рассчитал силы, не смог собрать всю рыбу. И в итоге пересушил речку Донец, оставив лишь маленький ручеек.

По мнению Александра, арендатор обязан следить за уровнем воды в истоках и притоках рек, питающих его рыбхоз, но он этого не делает.