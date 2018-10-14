Туляков приглашают на медобследование и консультации по вопросам питания

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 16 октября по всему миру проводятся мероприятия, которые напоминают людям о значении питания для здоровья человека. По статистике, развитие до 40% различных опасных заболеваний связано именно с неправильным питанием.

В рамках Всемирного дня здорового питания во вторник, 16 октября, с 8.00 до 14.00, жители Тульской области приглашаются в Центры здоровья, где смогут пройти комплексное обследование, определить свой вес, индекс массы тела, процентное соотношение мышечной, жировой ткани и воды, а также получить квалифицированные консультации врачей по организации здорового питания.

Взрослые смогут пройти обследование по адресам:

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», поликлиника для взрослых № 2: г. Тула, ул. Смидович, д. 12, телефон: 65-73-16,

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», г. Тула, ул. Коминтерна, д. 18, телефон: 30-90-34,

ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова», г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д.18, телефоны: 8(909)26-104-94, 8(48741)6-54-33,

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница», г. Киреевск, ул. Ленина, д. 44, телефон: 8(48754)6-44-90,

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», поликлиника № 3, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 17, телефон: 8(48762)6-56-29,

ГУЗ «Узловская районная больница», г. Узловая, ул. Беклемищева, 38-А, телефон: 8(48731)6-16-26.

Юных жителей Тульской области медики ждут по адресам:

ГУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы им Е. Г. Лазарева», медицинский центр для детей, г. Тула, ул. Демидовская, д. 72, телефон: 47-61-19,

Филиал № 1 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», педиатрическое поликлиническое отделение № 2, г. Новомосковск, Рязанское шоссе, д. 2, телефон: 8(48762)5-22-44.