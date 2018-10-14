Руководители тульского «Арсенала» сыграли в футбол с фанатами: фоторепортаж
Необычный матч состоялся на тренировочной базе оружейников в Мясново.
В прошлом году «Арсенал» впервые провел дружеский матч между руководством клуба и командой фанатов. В этом году болельщики президент клуба Гурам Аджоев снова пригласил болельщиков сыграть в футбол. Встреча состоялась на тренировочной базе в Мясново.
Матч прошёл в формате 9х9. Командой «арсенальцев» руководил главный тренер Олег Кононов, а капитаном болельщиков единогласно был выбран Михаил Максимов. Команда администрации клуба с первых минут насела на ворота соперника – фанатов выручал Павел Степин, который в итоге получил приз лучшего голкипера встречи.
В середине первого тайма команда администрации клуба вырвалась вперёд. Позже голами в составе фанатов отличились Михаил Максимов и Константин Могилевцев. Форвард болельщиков был единогласным решением признан лучшим игроком встречи.
Наставник «Арсенала» Олег Кононов признался, что ему понравилась игра обеих команд:
Олег Кононов
– Мы обладаем большим опытом и мастерством, это, наверное, и дало определенное преимущество. Приятно было сыграть с нашими болельщиками, я считаю, таких матчей должно быть больше. Нам стоит увеличить количество участников и приглашать на подобные матчи зрителей. Такие встречи помогают сблизиться, очень важно чувствовать локоть наших фанатов и единомышленников.
Несмотря на вторую подряд уверенную победу руководства клуба, болельщики не огорчились:
– Всегда приятно сыграть с профессионалами. Можно сказать, что руководство «Арсенала» провело для нас небольшой мастер-класс. Важно, что клуб проводит подобные мероприятия. Они лишний раз показывают, что мы одна семья, – сказал лучший футболист матча Кирилл Могилевцев.