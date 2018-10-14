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Руководители тульского «Арсенала» сыграли в футбол с фанатами: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Руководители тульского «Арсенала» сыграли в футбол с фанатами: фоторепортаж

Необычный матч состоялся на тренировочной базе оружейников в Мясново.

В прошлом году «Арсенал» впервые провел дружеский матч между руководством клуба и командой фанатов. В этом году болельщики  президент клуба Гурам Аджоев снова пригласил болельщиков сыграть в футбол. Встреча состоялась на тренировочной базе в Мясново.

Матч прошёл в формате 9х9. Командой «арсенальцев» руководил главный тренер Олег Кононов, а капитаном болельщиков единогласно был выбран Михаил Максимов. Команда администрации клуба с первых минут насела на ворота соперника – фанатов выручал Павел Степин, который в итоге получил приз лучшего голкипера встречи.

В середине первого тайма команда администрации клуба вырвалась вперёд. Позже голами в составе фанатов отличились Михаил Максимов и Константин Могилевцев. Форвард болельщиков был единогласным решением признан лучшим игроком встречи. 

Наставник «Арсенала» Олег Кононов признался, что ему понравилась игра обеих команд:

Олег Кононов

– Мы обладаем большим опытом и мастерством, это, наверное, и дало определенное преимущество. Приятно было сыграть с нашими болельщиками, я считаю, таких матчей должно быть больше. Нам стоит увеличить количество участников и приглашать на подобные матчи зрителей. Такие встречи помогают сблизиться, очень важно чувствовать локоть наших фанатов и единомышленников.

Несмотря на вторую подряд уверенную победу руководства клуба, болельщики не огорчились:

– Всегда приятно сыграть с профессионалами. Можно сказать, что руководство «Арсенала» провело для нас небольшой мастер-класс. Важно, что клуб проводит подобные мероприятия. Они лишний раз показывают, что мы одна семья, – сказал лучший футболист матча Кирилл Могилевцев.

 

Галерея
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 1
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 2
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 3
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 4
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 5
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 6
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 7
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 8
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 9
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 10
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 11
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 12
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 13
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 14
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 15
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 16
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 17
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 18
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 19
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 20
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 21
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 22
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 23
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 24
Футбольный матч администрации "Арсенала" и фанатов клуба, Фото: 25
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