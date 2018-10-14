Какие улицы Тулы останутся без электричества 15 октября

В понедельник, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

Скуратово: ул. Новосёлов, 2 к. 3,

ул. Кирова, 166,168, 170, 172, 174, 176, 178,

ул. Глинки, 6-А, 5, 6,

ул. Кутузова, 6/188,

ул. Серова, 5, 9, 9-А, 7,

ул. Немцова, 6, 6-А,

Красноармейский пр-т, 8,

ул. Путейская, 13,

ул. Глухополянская, 52-64, 55-А-64-Б,

ул. Лобачевского, 2-62-А, 2-А-Д,

п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,

ул. Мирная, 1-8-А,

пер. Соснянский, 3-А-13,

ул. Макаренко, 12-20 (чётн), 17-25 (нечётн.),

пер. Поддубный, 8,

ул. Болдина (ООО «Мяснов»),

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 35, 41,

ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18.