Какие улицы Тулы останутся без электричества 15 октября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ.
В понедельник, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- Скуратово: ул. Новосёлов, 2 к. 3,
- ул. Кирова, 166,168, 170, 172, 174, 176, 178,
- ул. Глинки, 6-А, 5, 6,
- ул. Кутузова, 6/188,
- ул. Серова, 5, 9, 9-А, 7,
- ул. Немцова, 6, 6-А,
- Красноармейский пр-т, 8,
- ул. Путейская, 13,
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-А-64-Б,
- ул. Лобачевского, 2-62-А, 2-А-Д,
- п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
- ул. Мирная, 1-8-А,
- пер. Соснянский, 3-А-13,
- ул. Макаренко, 12-20 (чётн), 17-25 (нечётн.),
- пер. Поддубный, 8,
- ул. Болдина (ООО «Мяснов»),
- п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 35, 41,
- ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
- д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18.
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