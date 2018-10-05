В Туле на Новый год установят новую ёлку

Фото из архива Myslo.

С 7 декабря по 7 января в Туле пройдут праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России».



Исторический центр города украсят разнообразными световыми конструкциями. Они появятся, в том числе в музейном квартале на ул. Металлистов, на Казанской набережной, в Студенческом сквере.



Об этом накануне рассказали в ходе заседания рабочей группы Штаба по развитию Тулы.

На площади Ленина в этом году установят большую ледовую коробку. Обновят и главную новогоднюю красавицу — елку.

В атриуме Тульского кремля на время праздничных мероприятий будет работать «Гостиная Деда Мороза», откуда все желающие смогут отправить открытку на родину дедушки в Великий Устюг.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, Тула стала седьмым по счету городом, который участвует в проекте «Новогодняя столица России». Всероссийский проект стартовал в 2012 году. Он направлен на популяризацию региона, развитие внутреннего туризма. Эстафету в этом проекте Туле в январе 2018 передал Ханты-Мансийск.



В рамках проекта на площади в новогоднюю ночь запланирована обширная праздничная программа. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают, будет интересно.