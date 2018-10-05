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В администрации Тулы произошли кадровые изменения

В администрации Тулы произошли кадровые изменения

Рассказываем подробности.

С 5 октября заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления градостроительства и архитектуры станет Алексей Сорокин.

До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».

Алексей Николаевич Сорокин родился 9 января 1975 года в Туле. Окончил Тульский государственный университет в 1996 году.

Как сообщили Myslo в администрации Тулы, Роман Мурзин, занимавший должность заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с 5 октября станет заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления по городскому хозяйству.

сегодня, в 17:36 0
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