В администрации Тулы произошли кадровые изменения
Рассказываем подробности.
С 5 октября заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления градостроительства и архитектуры станет Алексей Сорокин.
До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».
Алексей Николаевич Сорокин родился 9 января 1975 года в Туле. Окончил Тульский государственный университет в 1996 году.
Как сообщили Myslo в администрации Тулы, Роман Мурзин, занимавший должность заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с 5 октября станет заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления по городскому хозяйству.
Другие статьи по темам
Событие
Место