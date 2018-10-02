В Пролетарском округе Тулы открыли Доску почета
Накануне чествовали лучших пролетарцев, признанных гордостью района.
На Доске почета Пролетарского района можно увидеть портреты 28 туляков. Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков подчеркнул, что здесь отмечены как известные туляки, так и простые люди, прославляющие малую родину своим трудом, — врачи, рабочие, военные, строители, полицейские.
В торжественной обстановке жителям Пролетарского округа были вручены свидетельства о занесении на Доску почета.
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