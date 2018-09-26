Многодетные семьи в 2019 году получат из бюджета Тулы 5,8 млн рублей

Фото funderstogether.org.

В 2019 году для 27 многодетных тульских семей из бюджета города направят 5,8 млн рублей на приобретение и установку индивидуальных источников ресурсоснабжения: 5 газгольдеров, 26 септиков, 15 твердотопливных резервуаров и 2 элетрокотлов.



Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, все оборудование предоставляется многодетным семьям на безвозмездной основе по заявлению.

В 2018 году на эти цели из бюджета Тулы выделено 5,5 млн рублей. На участках для многодетных семей будет установлено 6 газгольдеров, 18 септиков, 4 твердотопливных резервуара и 1 электрокотел. Кроме того, ко всем девяти площадкам с участками для многодетных семей были сделаны подъездные пути.