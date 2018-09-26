новости
новости
Регистрация
Многодетные семьи в 2019 году получат из бюджета Тулы 5,8 млн рублей
Фото funderstogether.org.

Многодетные семьи в 2019 году получат из бюджета Тулы 5,8 млн рублей

Эти средства пойдут на установку газгольдеров, септиков, твердотопливных резервуаров и электрокотлов.

В 2019 году для 27 многодетных тульских семей из бюджета города направят 5,8 млн рублей на приобретение и установку индивидуальных источников ресурсоснабжения: 5 газгольдеров, 26 септиков, 15 твердотопливных резервуаров и 2 элетрокотлов.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, все оборудование предоставляется многодетным семьям на безвозмездной основе по заявлению.

В 2018 году на эти цели из бюджета Тулы выделено 5,5 млн рублей. На участках для многодетных семей будет установлено 6 газгольдеров, 18 септиков, 4 твердотопливных резервуара и 1 электрокотел. Кроме того, ко всем девяти площадкам с участками для многодетных семей были сделаны подъездные пути.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
Участки для многодетных семейденьги выделены из бюджетаиндивидуальные источники ресурсоснабжения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как заработать миллион?
Как заработать миллион?
В России работающим пенсионерам могут возобновить индексацию пенсий
В России работающим пенсионерам могут возобновить индексацию пенсий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.