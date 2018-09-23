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Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в Российской Федерации
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в Российской Федерации

Стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область.

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ состоялась церемония подписания соглашения между комитетом Тульской области по развитию туризма и Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации». 

От Тульской области на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Вячеслав Федорищев и заместитель председателя правительства – министр экономического развития Григорий Лаврухин. 

От региона подписала соглашение председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, со стороны ассоциации – исполнительный директор Сергей Лисков. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область. 

- Красивый, динамично развивающийся регион в центре России, с богатой историей, где туризм является одним из драйверов развития экономики. Здесь сосредоточен огромный туристский потенциал и благоприятные условия для ведения бизнеса, - отметил председатель Ассоциации Сергей Кривоносов. 

- У нас есть, что предложить инвесторам, реконструкция набережной – это первый этап обновления Тулы, за ним последует реконструкция всего исторического центра, поэтому привлечение инвесторов со стороны Ассоциации - это тот результат, на который мы рассчитываем, заключая соглашение о сотрудничестве, – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:05 +3
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