Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в Российской Федерации

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область.

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ состоялась церемония подписания соглашения между комитетом Тульской области по развитию туризма и Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации».



От Тульской области на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Вячеслав Федорищев и заместитель председателя правительства – министр экономического развития Григорий Лаврухин.



От региона подписала соглашение председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, со стороны ассоциации – исполнительный директор Сергей Лисков.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область.

- Красивый, динамично развивающийся регион в центре России, с богатой историей, где туризм является одним из драйверов развития экономики. Здесь сосредоточен огромный туристский потенциал и благоприятные условия для ведения бизнеса, - отметил председатель Ассоциации Сергей Кривоносов.

- У нас есть, что предложить инвесторам, реконструкция набережной – это первый этап обновления Тулы, за ним последует реконструкция всего исторического центра, поэтому привлечение инвесторов со стороны Ассоциации - это тот результат, на который мы рассчитываем, заключая соглашение о сотрудничестве, – подчеркнул Вячеслав Федорищев.