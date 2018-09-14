Фото из архива Myslo.
В центре Тулы из-за футбола ограничат движение транспорта
Будьте внимательны.
В субботу, 15 сентября, в 19.00 в Туле состоится матч «Арсенал» – «Крылья Советов».
Из-за этого по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
с 08.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.
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