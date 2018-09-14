В центре Тулы из-за футбола ограничат движение транспорта

Фото из архива Myslo.

В субботу, 15 сентября, в 19.00 в Туле состоится матч «Арсенал» – «Крылья Советов».

Из-за этого по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

с 08.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.