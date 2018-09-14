новости
новости
Регистрация
В центре Тулы из-за футбола ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы из-за футбола ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

В субботу, 15 сентября, в 19.00 в Туле состоится матч «Арсенал» – «Крылья Советов». 

Из-за этого по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

с 08.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Сюжет: Арсенал
На матче «Арсенал» – «Крылья Советов» будет работать авторитетный арбитр
Спорт
На матче «Арсенал» – «Крылья Советов» будет работать авторитетный арбитр
вчера, в 12:22, 22 1085 7
Задай вопрос главному тренеру «Арсенала» Олегу Кононову
Спорт
Задай вопрос главному тренеру «Арсенала» Олегу Кононову
12 сентября, в 11:00, 25 2062 3
Тульский «Арсенал» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче
Спорт
Тульский «Арсенал» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче
9 сентября, в 19:07, 27 3097 3
Форвард «Арсенала» Огнен Ожегович: «Надеюсь, я смогу заслужить любовь болельщиков»
Спорт
Форвард «Арсенала» Огнен Ожегович: «Надеюсь, я смогу заслужить любовь болельщиков»
7 сентября, в 20:40, 8 2213 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболограничение движения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут узнать, как устроены инкассаторские машины
Туляки смогут узнать, как устроены инкассаторские машины
Журавлев назначен замминистра – директором департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов
Журавлев назначен замминистра – директором департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.