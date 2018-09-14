Туляки смогут узнать, как устроены инкассаторские машины

22 сентября жители города смогут попасть в здание Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, которое обычно является закрытым для свободного посещения.

Банк России проводит день открытых дверей во всех регионах страны уже третий раз. Тула не исключение. В этом году акция посвящена волонтерскому движению финансового просвещения.

Посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Гости увидят, как устроены инкассаторские автомобили. Забраться внутрь и сфотографироваться сможет каждый.

Во время экскурсии по музейному фонду можно будет узнать историю банковского дела в Тульской губернии, увидеть ценную коллекцию банкнот и монет России разных периодов — от дореволюционного до наших дней, а также зарубежных стран.

Желающие смогут сделать сувенир на память своими руками, принять участие в финансовых викторинах, узнать, как работает монетно-счетная машина, пройти мастер-класс по выявлению фальшивых денег, посетить лекторий, где расскажут о современных финансовых инструментах. Для самых маленьких будет организована специальная зона с просмотром мультфильмов, рисованием, играми.

Чтобы попасть на день открытых дверей, необходимо предварительно записаться по телефону (4872) 32-52-32. Для прохода в здание Тульского отделения Банка России нужно будет обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого.

Адрес: Тула, ул. Советская, 88.