Туляки смогут узнать, как устроены инкассаторские машины
В Банке России пройдет день открытых дверей.
22 сентября жители города смогут попасть в здание Отделения по Тульской
Банк России проводит день открытых дверей во всех регионах страны уже третий раз. Тула не исключение. В этом году акция посвящена волонтерскому движению финансового просвещения.
Посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям.
Гости увидят, как устроены инкассаторские автомобили. Забраться внутрь и сфотографироваться сможет каждый.
Во время экскурсии по музейному фонду можно будет узнать историю банковского дела в Тульской губернии, увидеть ценную коллекцию банкнот и монет России разных периодов — от дореволюционного до наших дней, а также зарубежных стран.
Желающие смогут сделать сувенир на память своими руками, принять участие в финансовых викторинах, узнать, как работает монетно-счетная машина, пройти мастер-класс по выявлению фальшивых денег, посетить лекторий, где расскажут о современных финансовых инструментах. Для самых маленьких будет организована специальная зона с просмотром мультфильмов, рисованием, играми.
Чтобы попасть на день открытых дверей, необходимо предварительно записаться по телефону (4872) 32-52-32. Для прохода в здание Тульского отделения Банка России нужно будет обязательно иметь при себе паспорт
Адрес: Тула, ул. Советская, 88.