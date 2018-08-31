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В Туле юные патриоты почтили память жертв терактов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле юные патриоты почтили память жертв терактов

В Региональном центре подготовки граждан службе и военно-патриотического воспитания прошла акция «Боль и скорбь планеты».

Зампред областного правительства – министр молодежной политики Юлия Вепринцева отметила, что ежегодная Всероссийская акция приурочена к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и посвящена памяти невинных людей, которые погибли в результате терактов: 

Мы должны сделать все необходимое, чтобы противостоять терроризму. И именно от вас – нашей молодежи, также зависит безопасность граждан.

В мероприятии приняли участие председатель правления ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Альховик, сотрудники ОМОН областного Управления Росгвардии, студенты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов. Участники акции зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Затем состоялись показательные выступления с элементами тактической модели специальной операции по освобождению заложников на транспорте, а воспитанники военно-патриотического клуба «Защитники» продемонстрировали приёмы армейского рукопашного боя.

 

 

 

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Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 1
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 2
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 3
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 4
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 5
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 6
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 7
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 8
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 9
Акция "Боль и скорбь планеты" в Туле, Фото: 10
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +3
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