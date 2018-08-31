Тульская больница имени Ваныкина присоединилась к проекту «Открытая реанимация»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Теперь к пациентам, находящимся в реанимационном отделении, могут приходить родные и близкие.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков презентовал проект «Открытая реанимация» в отделении реанимации и интенсивной терапии Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина.

Это уже второе отделение в регионе, в котором будет реализован этот проект – первая «Открытая реанимация» появилась в Тульской областной клинической больнице. Теперь к пациентам, находящимся в реанимационном отделении, могут приходить родные и близкие. По словам Андрея Третьякова, родственники никак не мешают лечебному процессу, а являются союзниками врачей.

Родственники могут посетить своих близких, находящихся в реанимации Ваныкинской больницы, в любой день, с 14.00 до 21.00.

Прийти в реанимацию могут не только близкие, но и друзья или, например, соседи — именно они, как правило, навещают одиноких пожилых людей. В реанимацию могут приходить дети старше 14 лет.

В ближайшее время «Открытая реанимация» появится в Новомосковской городской клинической больнице, а до конца года – во всех государственных учреждениях здравоохранения региона.