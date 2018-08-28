28 августа в Туле из-за жары раздают питьевую воду
В городе проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.
Сегодня, 28 августа, в областном центре точки раздачи будут работать до 16.00.
Адреса мест бесплатной раздачи воды:
- ул. Советская, 47,
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина,
- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова,
- на пересечении улиц Ложевой и Степанова,
- на пересечении Красноармейского пр. и ул. Фрунзе.
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