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28 августа в Туле из-за жары раздают питьевую воду

28 августа в Туле из-за жары раздают питьевую воду

В городе проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

Сегодня, 28 августа, в областном центре точки раздачи будут работать до 16.00.

Адреса мест бесплатной раздачи воды:

  • ул. Советская, 47,
  • на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина,
  • на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова,
  • на пересечении улиц Ложевой и Степанова,
  • на пересечении Красноармейского пр. и ул. Фрунзе.
сегодня, в 11:23 +1
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