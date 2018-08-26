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В Туле проходит благотворительный фестиваль помощи животным
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле проходит благотворительный фестиваль помощи животным

Гости фестиваля могут получить консультацию ветеринаров, пообщаться с животными из приюта и забрать понравившегося четвероногого друга домой.

В эти выходные в Центральном парке Тулы проходит II Благотворительный фестиваль помощи животным — подопечным тульских волонтеров и приюта «Любимец». Здесь можно не только пообщаться с понравившимся питомцем, но и забрать его домой. По итогам I фестиваля около 15 животных нашли своих хозяев.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе продолжается строительство приютов. Например, новое место содержания бездомных животных появилось в Веневе, завершается строительство здания в Ефремове. Планируется создать еще один приют в областном центре.

На благотворительной ярмарке гости могут приобрести сувениры, корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.

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В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 1
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 2
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 3
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 4
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 5
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 6
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 7
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 8
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 9
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 10
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 11
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 12
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 13
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 14
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 15
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 16
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 17
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 18
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 19
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 20
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 21
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 22
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 23
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 24
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 25
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 26
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 27
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 28
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 29
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 30
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 31
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 32
В Центральном парке Тулы проходит фестиваль помощи животным, Фото: 33
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 +1
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