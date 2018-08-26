В Туле проходит благотворительный фестиваль помощи животным

Фото Дмитрия Дзюбина.

Гости фестиваля могут получить консультацию ветеринаров, пообщаться с животными из приюта и забрать понравившегося четвероногого друга домой.

В эти выходные в Центральном парке Тулы проходит II Благотворительный фестиваль помощи животным — подопечным тульских волонтеров и приюта «Любимец». Здесь можно не только пообщаться с понравившимся питомцем, но и забрать его домой. По итогам I фестиваля около 15 животных нашли своих хозяев.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе продолжается строительство приютов. Например, новое место содержания бездомных животных появилось в Веневе, завершается строительство здания в Ефремове. Планируется создать еще один приют в областном центре.

На благотворительной ярмарке гости могут приобрести сувениры, корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.