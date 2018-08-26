В Новомосковске двое мужчин «обчистили» дачу

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В Новомосковске полицейские задержали 39-летнего и 32-летнего неработающих ранее судимых местных жителей. Мужчин подозревают в краже.

По предварительным данным, двое злоумышленников разбили стекло чердачного окна в строящейся даче. Проникнув в помещение, они забрали оставленное в доме имущество. Нанесённый ущерб составил 7 000 рублей.

При проведении мероприятий полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Задержанные признались в содеянном.

В отношении мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».