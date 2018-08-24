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Тульская детская железная дорога 25 августа завершит работу в этом году

Тульская детская железная дорога 25 августа завершит работу в этом году

25 августа юные железнодорожники проведут последние в этом году составы с пассажирами.

В 10.00 воспитанники дороги соберутся на торжественной линейке, в которой традиционно примут участие бывшие ученики детской дороги, ставшие железнодорожниками, а также руководители предприятий Тульского региона столичной магистрали. После награждения ребят, прошедших практику на «отлично», будет спущен флаг и пройдет концерт, подготовленный детьми.

Закрытие сезона на детской дороге — это еще и окончание очередного учебного года: осенью и зимой дети изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом проходят производственную практику.

В текущем году на детской железной дороге прошли обучение по основным профессиям 1137 юных железнодорожников, среди которых машинисты, начальники смены, дежурные по переездам, диспетчеры, кассиры, стрелочники, сцепщики, помощники машинистов и многие другие. 74 выпускника 2018 года стали студентами учебных заведений железнодорожного транспорта в Туле, Узловой и Москве.

За летний сезон юные железнодорожники перевезли 34 тысячи пассажиров, среди которых школьники, отдыхающие на детских базах, в летних оздоровительных лагерях, жители Новомосковска, Тулы и области, а также гости из соседних областей.

Новый учебный год на Тульской детской железной дороге начнется в октябре.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:00 +3
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