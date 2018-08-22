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Погода в Туле 23 августа: прохладно, без осадков, умеренный ветер
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 23 августа: прохладно, без осадков, умеренный ветер

Синоптики обещают переменную облачность и давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет небольшая облачность, осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, умеренный – до восьми метро в секунду. Температура воздуха по области ночью – до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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