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Что делать, если отключили свет: памятка МЧС

Что делать, если отключили свет: памятка МЧС

Сотрудники тульского управления спасательного ведомства напоминают, как себя вести при аварии или плановом отключении.

Перебои в энергоснабжении часто бывают вызваны неблагоприятными погодными явлениями, которые повреждают линии электропередач и оборудование.

Большинство отключений электроэнергии устраняются почти сразу, но иногда на проведение работ может понадобиться довольно много времени. Куда обращаться и что делать, если у вас погас свет? При отключении электроэнергии сотрудники ГУ МЧС по Тульской области советуют сделать следующее:

  • Посмотрите в окно, чтобы убедиться в том, что электричество отключено не только в вашей квартире или доме,
  • Проверьте электрический счётчик. В случае резкого перепада энергии, сгорании лампы или перегорании любых других электроприборов могло произойти выбивание пробки,
  • Обратите внимание на аварийный переключатель – он должен находиться в верхнем положении,
  • Узнайте у знакомых, не оповещали ли кого из них о предстоящем отключении света,
  • Позвоните по телефону «112» и изложите ситуацию как можно подробнее.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:43 0
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