Что делать, если отключили свет: памятка МЧС
Сотрудники тульского управления спасательного ведомства напоминают, как себя вести при аварии или плановом отключении.
Перебои в энергоснабжении часто бывают вызваны неблагоприятными погодными явлениями, которые повреждают линии электропередач и оборудование.
Большинство отключений электроэнергии устраняются почти сразу, но иногда на проведение работ может понадобиться довольно много времени. Куда обращаться и что делать, если у вас погас свет? При отключении электроэнергии сотрудники ГУ МЧС по Тульской области советуют сделать следующее:
- Посмотрите в окно, чтобы убедиться в том, что электричество отключено не только в вашей квартире или доме,
- Проверьте электрический счётчик. В случае резкого перепада энергии, сгорании лампы или перегорании любых других электроприборов могло произойти выбивание пробки,
- Обратите внимание на аварийный переключатель – он должен находиться в верхнем положении,
- Узнайте у знакомых, не оповещали ли кого из них о предстоящем отключении света,
- Позвоните по телефону «112» и изложите ситуацию как можно подробнее.
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