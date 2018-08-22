Что делать, если отключили свет: памятка МЧС

Сотрудники тульского управления спасательного ведомства напоминают, как себя вести при аварии или плановом отключении.

Перебои в энергоснабжении часто бывают вызваны неблагоприятными погодными явлениями, которые повреждают линии электропередач и оборудование.

Большинство отключений электроэнергии устраняются почти сразу, но иногда на проведение работ может понадобиться довольно много времени. Куда обращаться и что делать, если у вас погас свет? При отключении электроэнергии сотрудники ГУ МЧС по Тульской области советуют сделать следующее: